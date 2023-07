Ensalada de tecnologías

A finales del año pasado se puso en boga la inteligencia artificial (IA), y el interés continúa, sobre todo, impulsado por miedo a las posibles consecuencias en el futuro cercano, pero los seres humanos tenemos un largo historial de sobrestimar el impacto inmediato de nuevas tecnologías y subestimar su impacto a largo plazo.

La investigación y el desarrollo de otras tecnologías no se ha detenido. Todo lo contrario. Internet de las cosas, blockchain (¿cadena de bloques?), computación cuántica, vehículos autónomos, redes 5G, autenticación biométrica y otras tecnologías siguen desarrollándose a velocidades exponenciales, aunque las aplicaciones son más caprichosas porque requieren de la imaginación colectiva. Cuando alguna de estas tecnologías se mezcla con la IA, la disrupción es mucho mayor, y cuando se juntan varias, las posibilidades son verdaderamente retadoras para la imaginación.

No es difícil imaginar vehículos autónomos utilizando la red 5G para comunicarse a altas velocidades con otros vehículos y con sensores y semáforos (internet de las cosas) en las calles y carreteras, en tiempo real. Los vehículos autónomos ya son más seguros que los choferes humanos, aunque deben ser cuidadosamente regulados. El salto adelante no va a suceder por sí solo, pero exige cuidado.

La computación cuántica impulsará la IA en muchas aplicaciones de enorme beneficio para la humanidad, como el diseño de nuevos medicamentos, pero también puede destruir todo lo que se haya construido con la tecnología blockchain. La internet de las cosas promete billones de sensores y activadores, detectando y capturando datos en tiempo real en todo el planeta. Las implicaciones para el tránsito, la logística y la producción masiva son enormes. Pero si estos sensores son hackeados, las implicaciones también son enormes.

La biométrica prometía resolver el problema de la autenticación, en lugar de lidiar con cientos de palabras clave y docenas de tókenes. El reconocimiento facial, o de la voz, la manera de utilizar el teclado y hasta la lectura de la retina del ojo sirven para comprobar la identidad de una persona; sin embargo, la inteligencia artificial generativa es capaz de producir imágenes y sonidos con una precisión extraordinaria. Como dice un reciente pódcast de The Economist, “si a uno le hackean la contraseña, tiene un inconveniente, pero puede generar una nueva. Si a uno le hackean la voz, la cara o la huella digital, está básicamente frito”. Y es que con una muestra de solo tres segundos de la voz de una persona es posible crear un discurso completo, donde dice cosas que nunca ha dicho. Imaginemos a nuestro supuesto cónyuge llamando por teléfono para pedir el pin de una tarjeta, por ejemplo.

Ahora, hay quienes piensan que el futuro de la autenticación serán chips insertados debajo de la piel, como una cédula electrónica útil para toda clase de procesos legales y administrativos. También, hay quienes rehúsan aceptar que seamos identificados como las mascotas o como los objetos en la internet de las cosas.

Muchas cosas deben ser identificadas de manera constante. Los vehículos de transporte público, por ejemplo, siempre deberían tener transmisores para indicar dónde están, cuántos pasajeros llevan, cuándo llegarán a una parada y qué posibilidades tienen de brindar el servicio. Esta información también sería útil para fijar las tarifas. Los vehículos particulares deberían identificarse electrónicamente en tiempo real para verificar que están al día con la revisión técnica y el marchamo, que no han sido robados y hasta sancionar a sus conductores si cometen una falta. Una aplicación ingeniosa sería programar las bombas de gasolina para no dispensar combustible a vehículos en lista negra. Pero el control sobre la movilidad también plantea problemas de privacidad.

Un posible buen resultado de las amenazas creadas por la ensalada de tecnologías en desarrollo es que nos veremos obligados a despertar. No podremos creer en nada de lo que vemos u oímos sin verificarlo. Los troles de software serán mucho más persuasivos que los de carne y hueso, pero serán tantos y tan malvados que muy pronto aprenderemos a no creer nada, y hay quienes piensan que las redes sociales podrían regresar a sus inicios, cuando eran provechosas para la humanidad.

Muchas, si no todas las nuevas tecnologías, requieren regulación. No tanta como para destruir la innovación, ni tan poca que promueva la inestabilidad y el desorden. No hay duda del potencial valor de las nuevas tecnologías, por sí solas y en combinaciones inimaginables. En Costa Rica tenemos dos millones de jóvenes que aprendieron a programar en primer grado. Ellos piensan diferente y saben apropiarse rápidamente de las nuevas tecnologías. La definición de las regulaciones que nos ayuden a utilizarlas de manera rápida y segura está en manos de esas nuevas generaciones.