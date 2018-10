Sin embargo, hay un trasfondo más inquietante. Se refleja no solo en sus manifestaciones previas contrarias a topes en las pensiones o los salarios, sino, sobre todo, en hacer que la Corte Plena se manifestara, cuando ya había vencido el plazo, sobre una versión ya superada de la reforma fiscal. Como hemos dicho en editoriales anteriores, esta doble e inédita extemporaneidad — en lo temporal y sustantivo— no fue producto de un error o confusión. Al contrario, tuvo un objetivo muy claro, reconocido explícitamente por el magistrado Cruz: “Que constara formalmente la posición de la Corte”. ¿Simple constancia no solicitada, advertencia o intento de incidir en el funcionamiento legislativo? Nos tememos que fueron las dos últimas razones. Es decir, la posición del presidente de la Corte ha sido tan explícita e insistente, que su anunciada abstención en la sesión de mañana es una formalidad sin valor. Más aún, en vista de su obvio adelanto de criterio, debe inhibirse de votar cuando el proyecto llegue a la Sala Constitucional, de la cual es parte, tal como se lo han solicitado los jefes de cinco fracciones legislativas.