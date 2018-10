Los dirigentes, a sabiendas de que se basan en dudosas expectativas o vulgares mentiras, han tratado de hacer creer a sus afiliados que la rebaja de salarios por los días no trabajados comenzará a correr a partir de que quede en firme la ilegalidad. Esto no es así. Si alguien ha incurrido en una conducta ilegal, su responsabilidad (y consecuencias) por ella comienza desde el principio, no cuando un tribunal tome la decisión final, sobre todo, si de por medio existe una grave afectación a servicios públicos esenciales. Además, toda relación laboral implica una contraprestación: el empleado ofrece su trabajo; el patrono, una remuneración a cambio de él. Si se produce un abandono laboral sin causa justificada (y una huelga ilegal no la tiene), desaparece la obligación de remunerar.