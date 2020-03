La mejora en este importante indicador de confianza macroeconómica es bienvenida, pero no es suficiente, por varias razones. La primera y más obvia es que todavía está por debajo del punto de corte de 50, y eso no estimula la producción ni el consumo. Por otro lado, los 37 puntos de calificación final no son una posición sólida y podría empeorar en la próxima evaluación, debido a factores negativos, algunos persistentes, como el desempleo, y otros emergentes, como el temor al coronavirus.