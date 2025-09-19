Editorial

Editorial: Violencia del 15 de setiembre: síntomas de una Costa Rica que se está enfermando

Botellazos, sillazos, patadas, balazos y violencia verbal permearon los actos patrios en Quepos, Alajuela, Alajuelita, Peñas Blancas y San José. En Costa Rica, el odio se ha desbordado y parece llenar todos los espacios; hasta el discurso de la vicepresidenta Mary Munive, el 15 de setiembre, estuvo cargado de hostilidad

EscucharEscuchar
Por La Nación
Oficiales fueron agredidos con objetos mientras intentaban controlar la violencia en el desfile de Quepos.
En Quepos, el desfile de la Independencia terminó con un policía baleado y otro herido por un botellazo. Los oficiales fueron agredidos cuando intentaban controlar la violencia que se desató este 15 de setiembre. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialviolenciaactos patriosAlajuelitaQueposAlajuelaMary Munive15 de setiembredesfiles
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.