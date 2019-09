La regla mark to market no funciona para los títulos conservados hasta su vencimiento, como en muchas empresas de seguros de vida, las cuales adquieren títulos a largo plazo para empatar con los compromisos, también a largo plazo, contraídos por sus asegurados. En este caso, la práctica financiera solo pide hacer una provisión por la posibilidad de no pago del emisor, es decir, por el riesgo del crédito.