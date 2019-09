Los enemigos de las vacunas acusan a la del sarampión, sin fundamento alguno, de tener efectos secundarios graves, incluido el autismo. Lo mismo dicen de otras vacunas, pero en el caso del papiloma humano intervienen también los prejuicios morales y religiosos. Inexplicablemente, los críticos la asocian con el despertar prematuro a la vida sexual. Como es frecuente en este tipo de razonamientos, sus propulsores invocan la virtud como la mejor vacuna. Sin relaciones sexuales, no hay transmisión del virus, pero la abstinencia no es un método realista y el matrimonio, no importa cuál religión lo consagre, no es garantía de evitar el contagio.