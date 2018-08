El problema se viene arrastrando desde hace años. En diciembre del 2013, la Sala Constitucional estuvo a punto de un cierre técnico por falta de magistrados suplentes porque la dificultad de los nombramientos no solo se da en el caso de los propietarios. Estos últimos se ausentan por diversos motivos y, en algunos casos, la ley los obliga a inhibirse para evitar conflictos de intereses. Sin suplentes, la Sala no puede funcionar, pero eso no evitó que la Asamblea Legislativa esperara hasta el vencimiento de las suplencias para renovarlas, a la carrera, en el último minuto.