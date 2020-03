La ingeniería financiera no sustituye una eficaz administración de las finanzas públicas. El endeudamiento del Gobierno Central, que cuenta para la aplicación de la regla fiscal, debe incluir todas las deudas, no solo las respaldadas por bonos o, como se conoce, la deuda bonificada. Si el deseo es rebajar las obligaciones crediticias del sector público, debe evitarse incurrir en déficits elevados. No hay otra salida.