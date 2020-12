El diablo está en los detalles, dice el refrán, y no los conoceremos hasta la semana entrante, pero, en términos generales, el plan parece diseñado para evitar el desequilibrio del planteamiento inicial, presentado en setiembre. El presidente no desglosó el rubro de eliminación de exoneraciones y contribuciones de las empresas estatales. No podemos saber cuántos ingresos se esperan de cada una de esas fuentes. No obstante, aunque la eliminación de exoneraciones se contabilice como aumento de la carga tributaria, la reducción del gasto conservará mayor peso si el anuncio del presidente se cumple.