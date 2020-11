La realidad fiscal nos pone cara a cara con nuestros errores. Algunos sectores se resisten a entenderlo o a reconocerlo; sin embargo, el drama en cuanto a infraestructura, expuesto con claridad por el ministro Méndez Mata, es como el socorrido canario en la mina. Muere primero, pero quienes no se pongan a salvo lo seguirán. Después de la infraestructura vendrán programas asistenciales y, en algún momento, cuando no haya más remedio, los salarios. No debemos llegar a eso y tampoco a faltar a nuestros compromisos con los acreedores. La desfinanciación del MOPT es una poderosa razón para tomarnos en serio el problema fiscal.