Tras el dictamen afirmativo, algunos diputados y otros opositores han insistido, contra toda lógica, en cercenar el proyecto y aprobar fondos solo para algunas partes. Su principal excusa, que no han demostrado de forma alguna, es que el costo es excesivo, o que contiene elementos innecesarios. No han comprendido, o se han negado a hacerlo, que la clave es la integralidad y que no está abierto a las ocurrencias subjetivas.