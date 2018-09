El derecho, dicen los juristas para justificar las garantías del proceso penal, prefiere absolver al culpable que condenar al inocente. Por eso, si hay duda procede absolver. Así debe ser, pero en los casos citados no se está ante las consecuencias de un proceso penal y el riesgo de absolver al culpable constituye un peligro para inocentes alumnos de escuelas y colegios. Tratándose de la niñez, el in dubio pro reo debe transformarse en in dubio pro alumnus.