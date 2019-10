Los ejemplos abundan. Un caso notable es el Consejo Nacional de Producción (CNP), proveedor de alimentos a las escuelas a precios superiores a los del supermercado y las ferias del agricultor. ¿Por qué no cerrarlo si ya no cumple una función necesaria para la sociedad? ¿Por qué no vender al mejor postor la Fábrica Nacional de Licores si pierde dinero hasta en la comercialización de su producto estrella, el guaro de caña? ¿Es función esencial del Estado moderno producir guaro a cualquier costo? Similares interrogantes pueden plantearse con respecto a Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Por su lado, las universidades estatales argumentan una autonomía plena para gastar a manos llenas y exigir al Ministerio de Hacienda un aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).