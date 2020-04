Aunque la reasignación de algunas partidas de los presupuestos públicos puede hacerse en sede administrativa, otras exigen reformas legales. En casos similares, la Asamblea Legislativa ha mostrado espíritu cívico y sentido de urgencia. Para lograr a cabalidad los objetivos, todas las medidas adoptadas deben ser analizadas con detenimiento para no borrar con el codo lo escrito con la mano, como dice el refrán. Las disposiciones aprobadas para atender la crisis deben ser temporales, no permanentes, y ofrecer beneficios claramente superiores al costo. Las reformas estructurales deben esperar un momento de calma y no tramitarse de forma apresurada.