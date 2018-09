Un estupendo artículo sobre el tema, publicado por The New York Times el 14 de agosto (“2018 Is Shaping Up to Be the Fourth-Hottest Year. Yet We’re Still Not Prepared for Global Warming”) cita a expertos de primer orden que advierten sobre la importancia de comprender que las temperaturas siguen al alza y si bien la humanidad no está preparada para enfrentar el problema en la actualidad, cada año los retos serán mayores.