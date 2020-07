En cualquier caso, no es apropiado recortar proporcionalmente los presupuestos institucionales, pues no todas las funciones tienen la misma prioridad. Es necesario actuar, principalmente, sobre el gasto corriente, no sobre el de capital, e idealmente deberían recortarse programas completos que no sean prioritarios dado el nuevo entorno causado por la pandemia. Es preciso actuar sobre las remuneraciones de los servidores públicos, por mucho el principal renglón de gasto del Gobierno Central. En cambio, no es posible tocar la partida de intereses sobre la deuda pública, salvo para reflejar el efecto de canjes favorables de unos títulos por otros con más bajas tasas de interés.