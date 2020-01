A juzgar por las fotos, no hacía falta ingresar al salón para entender lo que sucedía dentro. El local es abierto y las imágenes captadas desde afuera muestran un mar de globos, letreros y vestimentas azules y rojas. No obstante, el legislador entró, almorzó y se retiró poco después, según la explicación inicial, ayuna del menor reproche al alcalde ateniense por la falta de delicadeza —para no decirlo con más severidad— de atraerlo hasta el sitio donde se celebraba un acto contrario a las aspiraciones del partido que lo hizo diputado.