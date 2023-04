Editorial: Tributo para la descarbonización

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció la intención de impulsar un nuevo impuesto sobre la importación de vehículos. El propósito, asegura, no es aumentar la recaudación, sino alterar los patrones de consumo para privilegiar la compra de automotores más eficientes y limpios con la finalidad de acelerar la descarbonización.

El impuesto se calculará sobre la estimación de emisiones de cada auto, que hará una organización independiente de reconocida capacidad técnica. Ni el precio ni el modelo afectarán el monto del tributo. No obstante, el proyecto mantendrá intacto el resto de las cargas impositivas.

El planteamiento rompe también con la dependencia de las exoneraciones para estimular prácticas beneficiosas, como la adquisición de autos eléctricos. Por el contrario, la idea es castigar el consumo nocivo. El impuesto podría ser cero en el caso de los vehículos más eficientes, pero la escala todavía está bajo estudio.

El ministro reconoció que el nuevo gravamen lograría compensar la pérdida en recaudación derivada de las exoneraciones concedidas a los automóviles eléctricos, pero ese no es el objetivo fundamental. No obstante, la creación del nuevo tributo constituye una oportunidad para revisar el resultado de las exenciones, no para eliminarlas sino para incrementar su efecto sobre el ritmo de adopción de los vehículos eléctricos en el país.

Estudios recientes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sobre los márgenes brutos de comercialización de los autos eléctricos señalan precios entre un 27 y un 47 % por encima del costo de internamiento. Esto sugiere que parte del incentivo no siempre llega al consumidor.

El costo de internamiento incluye el transporte, los seguros y los impuestos. Las agencias reclaman al estudio la falta de inclusión de otros gastos, como traslados internos, preparación, el cargador de 220 voltios y su instalación, inspección técnica vehicular y marchamo. No obstante, los precios ofrecidos al consumidor son altos en comparación con otros países, y la amplia diferencia en los márgenes entre una marca y otra también resulta llamativa.

En el mundo se ensayan otras formas de aplicar incentivos fiscales a la compra de automóviles eléctricos, y vale la pena asegurar que el sacrificio tributario realmente promueva la política de descarbonización. Este es el objetivo del nuevo impuesto según el ministro, y ese es el fin de las exoneraciones aprobadas por la Asamblea Legislativa. La idea del nuevo gravamen surge, precisamente, de una llamada de atención del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la necesidad de acelerar la descarbonización.

El transporte nacional es el más contaminante de Centroamérica, consume el 84 % de los hidrocarburos importados y limita la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La creciente flotilla vehicular y la carencia de un sistema de transporte público limpio e interconectado explican la dudosa distinción.

Por eso, el ministro también anunció un plan de electrificación de los autobuses, uno de los mayores focos de contaminación en la Gran Área Metropolitana (GAM). La idea es forjar una alianza público-privada para que la inversión la lleven a cabo terceros y los empresarios del transporte puedan adquirir los autobuses eléctricos mediante el sistema de leasing.

Las dos iniciativas merecen respaldo, y solo queda hacer votos por su pronta y eficaz ejecución. El liderazgo nacional en materia ambiental y los beneficios proporcionados por ese protagonismo deben librarse del lastre representado por la continua adicción a los hidrocarburos.

