Hay motivos para pensar que las razones para aprobar en secreto el informe contra la reelección de Rueda no son las expuestas en el dictamen. Eso explicaría la falta de lógica de los motivos alegados y confirma la necesidad de eliminar, de una vez por todas, el secreto de los procedimientos legislativos. Mientras esas deficiencias no se subsanen, el país hará bien en no confiar en las recomendaciones de la comisión.