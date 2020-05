En la mitigación de su impacto social y económico (el sanitario lo conocemos muy bien), se ha avanzado con gran prontitud. Además, ha sido ejemplar la colaboración no solo entre poderes del Estado, sino también entre los sectores público y privado, algo que el presidente destacó con acierto y aspiración de futuro: “Si tan solo adoptáramos el concepto de que lo público y lo privado no son antagonistas, sino aliados naturales y necesarios, avanzaríamos años luz”. Coincidimos con ese aserto; también con la necesidad de que “pasada la pandemia, esta práctica (de colaboración) no sea una excepción, sino una regla”, lo mismo que la agilidad con que han logrado brindarse varios servicios estatales. He aquí un motivo de optimismo sobre lo que podríamos hacer del país si aplicamos de forma más amplia las buenas lecciones aprendidas de la crisis.