El eminente médico es presidente de Cirujanos de la Esperanza (Surgeons of Hope), organización dedicada a asistir a profesionales y sistemas de salud de países necesitados de apoyo. También enseña en la Universidad de Colorado. No obstante, exhibe con orgullo su título summa cum laude de la Universidad de Costa Rica y no pasa por alto la oportunidad de recordar su internado en el Hospital Nacional de Niños.