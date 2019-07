No tiene sentido extender el beneficio más allá de los reos idóneos cuando en las cárceles hay tantos de esa condición, como lo demuestra la escasez de tobilleras, no obstante las 1.366 asignadas. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Ministerio de Justicia no terminan de ponerse de acuerdo sobre las razones, pero no hay suficientes aparatos, especialmente, de ciertas tallas.