Es una hipótesis absurda. Las letras del tesoro no son un juguete. Por eso no se les ha empleado desde 1994, cuando se hizo necesario enfrentar la emergencia del Banco Anglo. Su emisión tiene repercusiones, tanto como la estrechez financiera que la hizo necesaria. Precisamente, el gobierno recurrió a las letras porque el mercado financiero conoce la escasez de fondos y no se arriesga a prestarle sin exigir una compensación compatible con el riesgo percibido. Tampoco confía en el pago a largo plazo y, por eso, exige la devolución de la inversión en poco tiempo.