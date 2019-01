Las armas no inscritas constituyen el problema mayor, no solo por el descontrol, sino por su papel preponderante como fuente de abastecimiento de la delincuencia. Los riesgos de las armas clandestinas, por su naturaleza, difieren de los peligros planteados por la proliferación de armas inscritas. Por eso, el tratamiento de los dos problemas es distinto: la posesión clandestina no debe ser tolerada y la severidad de las penas establecidas para castigarla debe dejarlo claro. La posesión lícita debe ser, cuando menos, limitada, lo cual abre el debate sobre los topes razonables. Para establecerlos, conviene reparar en las causas de los homicidios ocurridos en el país.