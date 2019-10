Pero, en Teherán, apenas hay debate. La paz no encuentra lugar entre los objetivos de una política exterior movida por un odio tan feroz que habita los “sueños” de la dirigencia y se anuncia públicamente como próximo a materializarse. El objetivo no es la preservación de la seguridad del país ni la protección de intereses nacionales, sino la destrucción de Israel, no importa cuánta sangre corra.