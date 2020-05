Aunque la confesión releve de pruebas, el propio exministro Mora sería testigo de excepción del ímpetu perdido, no solo en los esfuerzos por ingresar a la OCDE, sino también en el comercio exterior. La Nación no olvida, y seguramente tampoco él, sus confrontaciones con el resto de la administración por la erección de barreras no arancelarias, el rechazo a la Alianza del Pacífico, la importación de aguacate, cerdo y arroz o las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera.