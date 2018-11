Para minimizar los daños potenciales de los conflictos de intereses existe un conjunto de “mejores prácticas” generalmente aplicadas. Por ejemplo, una firma no debe dar servicios de auditoría y consultoría a un mismo cliente, pues difícilmente se desempeñará a cabalidad en la primera de esas funciones. A ningún alto ejecutivo de una empresa inscrita en bolsa se le permite comprar o vender acciones sin dar un aviso previo al mercado, para que este investigue los móviles de esa decisión y no le tome desprevenido. En un banco, quien aprueba un préstamo no lo formaliza, pues los honorarios devengados por hacerlo podrían llevarlo a ser menos riguroso en el estudio de las operaciones. El proveedor que ordena una compra no autoriza su pago y el proceso asegura el ingreso de lo comprado al inventario de la empresa. Ningún auditor ejerce puestos de dirección en una misma compañía. La lista es larga y existe por los perjuicios derivados de los conflictos de intereses, bien probados mediante la experiencia.