El gobierno no duda de la urgencia y reconoce el atraso, pero no tiene una fecha probable para la instalación del “sistema integrado”. En todo el mundo, hay puertos y sistemas ejemplares. Son costosos, más no inasequibles. Son, también, necesarios y se pagan solos con el freno al contrabando y la protección de la reputación del país, importante por razones que trascienden la satisfacción moral.