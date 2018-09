A veces el entorno obliga a tomar decisiones que no se habrían adoptado por voluntad propia. El mercado de seguros comerciales y el de las telecomunicaciones no se habrían abierto a no ser por la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR- Cafta, por sus siglas en inglés). Bancrédito difícilmente habría sido cerrado salvo que su mala administración lo llevara a la quiebra, aunque desde hace mucho tiempo había perdido su razón de ser inicial y el desarrollo del país y del sistema financiero lo tornaba innecesario.