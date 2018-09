Aunque un canje puede verse como el pago de unos bonos y la venta de otros por igual monto, lo cual exigiría presupuestar una y otra acción, la práctica es no considerarlo así, y ello permite no “gastar” la partida de amortización de deuda. El hecho es que cuando la Tesorería Nacional comprobó que los tenedores de bonos mostraban reticencia a participar en canjes debió haber procedido, de inmediato, a enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto extraordinario para dar contenido al pago, oportuno y con apego a la normativa, de los títulos de deuda pública que fueran venciendo este año. En esta materia, como en otras, lo prudente es pecar de conservador y no arriesgar a tener que amortizar deuda sin contar con autorización legislativa para ello. Tremenda pifia administrativa.