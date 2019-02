El negocio no existiría si los conductores no confiaran en la falta de vigilancia una vez superada la revisión técnica. Otro tanto se puede decir de los 123.000 autos cuyos propietarios simplemente no los presentaron a inspección el año pasado. El incumplimiento de las normas tiene un altísimo costo en vidas, atención hospitalaria, contaminación del aire y elevación de los niveles de ruido. El país pierde dinero y calidad de vida. Por eso, la inversión de $200.000 en dos plataformas móviles para hacer pruebas en las vías es relativamente modesta. Un gasto diez veces mayor probablemente se pagaría a muy corto plazo.