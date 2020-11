Los sistemas tributarios a menudo incorporan exoneraciones de varios tipos impuestos para no lesionar el poder de compra de las familias con menos recursos, estimular ciertas formas de asociación consideradas de bien común y muchos otros fines. Algunas son un «sacrificio fiscal», constituido por lo que se pudo recaudar pero que no recaudó. Otras no tienen esa naturaleza porque, en su ausencia, no se habría dado la actividad generadora del tributo. Por ejemplo, un elevado impuesto por utilizar aeropuertos locales desalentaría el ingreso al país de muchos turistas y bajarlo o eliminarlo no implicaría sacrificio fiscal.