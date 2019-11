La revisión del aparato estatal es necesaria en todas las áreas, no solo en el combate a la pobreza, y el planteamiento de Solís no es único. En todos los ámbitos se reconoce la existencia de instituciones y programas superados por el tiempo o las circunstancias. Otros ganarían en impacto y eficiencia si se les concentra en organismos estructurados para coordinar esfuerzos dispersos. No se trata de invertir menos, sino mejor. En buena hora vuelve el tema al tapete.