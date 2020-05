La iniciativa de investigar no prosperó, como era de esperar, porque el control político no se ejerce sobre las sentencias judiciales. Además, la fracción liberacionista notó que el premio y sus excesos fueron creados en una administración verdiblanca. No obstante, la propuesta presagió futuros intentos de iniciar investigaciones sin objetivos claros ni razones atendibles, con pérdida de credibilidad para el Congreso y debilitamiento de sus funciones de control.