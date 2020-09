El país no está equipado para enfrentar el formidable reto de la pandemia. Quizá por eso los números oficiales son ridículamente bajos y contrastan con las observaciones de médicos, enfermeros y otros ciudadanos. En uno de los países más empobrecidos de América, con casi 30 millones de habitantes, las autoridades admiten 35.697 casos y 297 muertes, pero médicos del hospital más grande de Maracaibo, citados por The New York Times, cuentan 294 a mediados de agosto en solo ese centro de atención. La pandemia acapara la atención internacional, pero Venezuela está siendo afectada por mucho que la covid-19 y es preciso denunciarlo.