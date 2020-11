Lo ideal es concentrar el control del gasto en las remuneraciones, plazas y montos de pago, porque ahí está la mayor proporción de gasto público controlable. No deberían sacrificarse las inversiones públicas, pues el deterioro de la infraestructura tiene grandes costos para la sociedad. Tampoco es posible actuar sobre las partidas de amortización y pago de intereses, pues obedecen a compromisos ineludibles. No obstante, por lo general, las partidas de salarios, pluses y similares no se tocan por temor a la reacción de los afectados directos.