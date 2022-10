Editorial: Recorte a la partida de intereses

Pocos temas son tan polémicos como la política fiscal, pero hay un aspecto del manejo de las finanzas públicas donde no hay margen para el desacuerdo: el país no debe dejar de cumplir sus obligaciones financieras internas y externas. Se puede debatir sobre el origen de los recursos para pagar la deuda, pero no sobre el pago, porque el mero planteamiento del asunto puede acarrear graves consecuencias.

