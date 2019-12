Esa realidad no impide señalar las tareas pendientes, algunas no tan urgentes como las pruebas superadas en el pasado reciente, pero indiscutiblemente necesarias. No es el presidente, Carlos Alvarado, ni su gobierno, los que se beneficiarán de una reforma al empleo público. La nueva ley sería un legado del Congreso para futuras administraciones y, sobre todo, para un país incapaz de mantener los excesos acumulados a lo largo de décadas en el aparato estatal. Entre ese grave problema y la norma técnica no hay conexión alguna.