No faltan barrios donde las casas de pacientes de covid-19 son apedreadas. En una oportunidad, la víctima fue una trabajadora de los servicios esenciales para atender la pandemia. Los ciudadanos deben ser informados del bajo riesgo de contagio si no hay contacto cercano con una persona afectada. Aún más, es preciso insistir en las circunstancias donde el riesgo se magnifica, como la cercanía de contagiados asintomáticos o con efectos leves. Fueron personas pertenecientes a esas categorías y no enfermos diagnosticados quienes desataron los contagios en las fiestas celebradas en Alajuelita. Una fiesta es mucho más peligrosa que un albergue y mucho menos útil. Las aglomeraciones, no los medios para el aislamiento, deben preocupar al alcalde.