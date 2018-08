Dado que el alto crecimiento económico genera un círculo virtuoso en los países donde lo experimentan, el ajuste fiscal que la Asamblea Legislativa tiene en estudio debe ser de “alta calidad”, para que no atente contra el crecimiento económico del país. Investigaciones empíricas llevadas a cabo por entes financieros multilaterales han concluido que los ajustes fiscales que más favorecen el crecimiento son los que se centran en el control y la racionalización del gasto público, no los que simplemente aumentan la carga tributaria. El control del gasto debe, a su vez, concentrarse en el de consumo, no en el de capital. Este no debe sacrificarse, pues lesionaría las perspectivas de crecimiento. Los llamados gastos de capital, en infraestructura y otro tipo de obra física, contribuyen al crecimiento en el momento cuando se dan y, sobre todo, al entrar las obras en operación.