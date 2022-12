Editorial: Radical secretismo en Japdeva

La nueva ley de transparencia ordena a las instituciones estatales grabar las reuniones de la Junta Directiva y conservar las grabaciones para escrutinio público. En ese aspecto, la ley apenas recoge reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la naturaleza de los registros de las sesiones de cuerpos colegiados.

Desde hace por lo menos 20 años, las grabaciones son consideradas por la Sala IV “una información… indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su participación en las tareas públicas, que es un derecho público y subjetivo”. A partir de entonces, el razonamiento fue reiterado en varias sentencias.

El fallo del 2003 se produjo debido al rechazo de una petición al Consejo de Transporte Público (CTP) para que entregara una copia del borrador del acta de la sesión 21-2003 o fotocopia del libro de actas donde se asentó, así como la reproducción de los casetes donde fue grabada la sesión. El CTP entregó una reproducción certificada del acta, pero no la grabación porque, según los funcionarios, las grabaciones no son documentos a disposición del público.

La Sala estableció lo contrario sin margen de duda. Solo la existencia de un secreto de Estado o datos pertenecientes a la intimidad de las personas podría justificar la retención de las grabaciones y, aun en ese caso, solo sería posible omitir los pasajes relacionados con los temas restringidos.

Veinte años más tarde, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) sostiene que las grabaciones de la Junta Directiva son, exclusivamente, para consultas o aclaraciones de ese órgano porque así lo establece una disposición de su reglamento interno.

En armonía con la jurisprudencia de la Sala, la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó, en respuesta a una consulta: “Los casetes de grabación de las sesiones no son solo instrumentos de ayuda para la confección de actas, sino que constituyen documentos públicos”. Pero Japdeva parece tener su propia ley.

Ahora, la Sala ordenó a la Municipalidad de Paraíso transparentar y publicitar las discusiones, incluidas las de comisiones ordinarias y especiales adscritas al Concejo Municipal. Los magistrados fijaron el plazo de un mes para cumplir la orden de publicar las actas en el sitio web institucional, a más tardar ocho días después de su firmeza. También, dieron tres meses de plazo para transmitir en directo, por medios virtuales, las sesiones de las comisiones permanentes o especiales adscritas al Concejo Municipal y para publicar todos los dictámenes o acuerdos de las comisiones permanentes o especiales en un sitio digital.

Los magistrados recordaron una sentencia de setiembre, donde se estableció la obligación de transmitir las sesiones en directo por medios digitales y citaron la entrada en vigor de la “Ley para mejorar el proceso de control presupuestario”, según la cual todas las sesiones de los órganos colegiados deben grabarse en audio y video.

Pero Japdeva no publicará los audios y videos de las sesiones de la Junta Directiva en su sitio web “porque la ley no indica que se deban publicitar” y se reserva el derecho de estudiar, caso a caso, las peticiones de acceso a las grabaciones para determinar si las entrega a medios de comunicación o particulares. Si no se siente obligada por ley a publicar las grabaciones en su sitio web, ¿cuál es la excusa para no entregarlas de entrada a quien las solicite?

La falta de transparencia de Japdeva es alarmante y debería serlo, en particular, para los ciudadanos de la región atlántica. Ni la jurisprudencia, ni la ley, ni los pronunciamientos de la Procuraduría logran alterar la decisión de mantener el secreto. Es difícil creer que el empecinado ocultamiento tenga motivaciones ligeras.