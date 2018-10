La ciudadanía también se ve agredida en carreteras y puentes cerrados para convertir a los transeúntes en rehenes y causar daño económico a ciudadanos de todos los estratos. Pero el país no se ha dejado quitar la paz y sigue adelante, no obstante los esfuerzos por perturbar la cotidianidad. La Fuerza Pública merece especial reconocimiento por su contribución a conservar la paz. No es fácil ser autoridad y contenerse ante los graves insultos proferidos a pocos metros de distancia por sujetos empeñados en dar un mártir a la causa, aunque el martirologio consista en un bastonazo sin consecuencias. Ojalá pudiéramos saber si exhibirían la misma valentía frente a los policías de Nueva York o París, para no mencionar a ciudades gobernadas por regímenes autoritarios. Enfrentan, y lo saben, a una Policía en extremo civilista, empeñada en no permitir que nos quiten la paz. La derrota de la violencia desatada por quienes pretenden robarnos la paz está en seguir adelante, sin caer en la trampa de sus provocaciones ni ceder un palmo ante sus pretensiones. Podemos retirarnos de un espacio físico en un momento determinado para no ayudarles a secuestrar la paz, pero no podemos permitir que la violencia logre sus propósitos. Las manifestaciones más violentas de la huelga habían menguado hacia el final de la semana pasada e inicios de la actual. La dirigencia sindical reconoció el rechazo de la ciudadanía a sus métodos. La huelga, nunca tan fuerte como presumen y hubieran querido, viene en declive. Sin violencia, solo se hace notar en la educación y en la salud. Lo demás funciona, en el peor caso, a niveles aceptables. Es una realidad fácil de constatar para cualquier costarricense con los ojos abiertos. No le crea nuestro lector a nadie. Experiméntelo y, además, imagine la huelga sin cierres ilícitos de vías, tomas de zonas de quirófanos y entorpecimiento del trabajo de quienes no están de acuerdo con el abandono de labores.