Por algo la representante de política exterior de la UE, Federica Mogherini, al anunciar la creación del grupo de apoyo, declaró que la decisión sobre el reconocimiento es del resorte de cada país miembro, no de la organización. Dijo, además, que con la iniciativa no se trata de “abrir un proceso formal de mediación o diálogo, sino de apoyar una dinámica política, que el grupo puede acompañar y consolidar”, e insistió en que su mandato “será terminado si no hay progresos” tras 90 días, como forma de evitar que sea utilizado para “comprar tiempo”.