Quizá, por eso, no debería extrañarnos la completa falta de preocupación denotada por la presencia de proveedores de bienes y servicios, muchos de ellos no solicitados, en los pasillos de la institución. Por fortuna, el nuevo gerente de telecomunicaciones, Mauricio Rojas, rehúsa aceptar esa “normalidad” y envió una carta a once subalternos para recordarles que está “totalmente prohibido” recibir proveedores para discutir asuntos ajenos a los procesos de contratación ya formalizados o mantener conversaciones innecesarias para dar seguimiento a servicios ya contratados.