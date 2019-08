Esos mismos funcionarios obtienen anualidades del 4 % sin tope ni evaluación de desempeño. No es de extrañar que el 85 % del presupuesto se destine al pago de salarios, y a ese paso existe el temor de llegar al 2028 sin recursos para ningún otro rubro, lo cual constituye un verdadero absurdo. La universidad tendrá bien pagados conserjes, pero no detergente; conductores, pero no gasolina.