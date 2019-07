El entorno macroeconómico no es favorable. Alcanzar las metas de la reforma fiscal que lleven a estabilizar el endeudamiento público (deuda-producto interno bruto) en un 65 % a finales del 2023, como desea el gobierno, no está asegurado. Las calificadoras de riesgo soberano siguen con lupa cuanto se haga en pro del ajuste fiscal y desvíos como el comentado no contribuyen a mejorar la confianza.