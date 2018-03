Las segundas rondas electorales suelen traer sorpresas, no solo en Costa Rica, sino también en otros países del orbe. Ante ellas, las fuerzas políticas se reacomodan y cuando el número inicial de partidos es alto, como ocurrió aquí en febrero, los finalistas apenas tienen la simpatía de un pequeño subgrupo de votantes. Precisamente por no haber obtenido más del 40 % exigido por la Constitución, van a segunda ronda. En el balotaje no es extraño encontrar que muchos voten para oponerse a una opción, más que para favorecer a la otra.