La lista de advertencias es larga, pero no incluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Su ausencia tampoco extraña. Ya en otras oportunidades expresaron que “los problemas económicos son ajenos” a la Corte, y reivindican su derecho a darse “gustitos” con generosos e intocables salarios y pensiones, y proponen fórmulas mágicas para resolver los problemas fiscales sin sacrificio de su parte, como aumentar “el impuesto directo a las personas jurídicas en un 3 %”, lo cual no da ni para la masa del perico, no importa a cuál “impuesto directo” haga referencia el infundado planteamiento.