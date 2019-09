Lo que parecía un buen proyecto pronto comenzó a mostrar las debilidades propias de otras obras públicas. Primero, el Banco Nacional tardó más de dos años en conformar la unidad ejecutora y ese retraso arriesgaba un aumento en el precio de los trabajos. Por otro lado, según se informó oportunamente, no mediaron estudios comprensivos de la naturaleza y costo de las construcciones. Además, los valores calculados no tenían mayor justificación técnica. Por ejemplo, la inversión en el Colegio de Guararí, en Heredia, fue valorada en $2,6 millones, pero terminó costando $4,7 millones; la del Colegio Occidental, en Cartago, era inicialmente de $3,8 millones y cerró en $5,5 millones. Tremendas pifias, pero no excepcionales en el Estado.